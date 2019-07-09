غرق لاعبة منتخب روسيا لكرة اليد في بولندا أعلن الاتحاد الروسي لكرة اليد الشاطئية، وفاة لاعبة المنتخب يكاتيرينا كوروليفا، بعد نهاية بطولة أوروبا للعبة، الأحد الماضي، في بولندا، معربا عن تعازيه لأقارب وأصدقاء اللاعبة.