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رقم الخبر: 257953 تاريخ النشر: تموز 09, 2019 الوقت: 15:36 الاقسام: رياضة  
غرق لاعبة منتخب روسيا لكرة اليد في بولندا

غرق لاعبة منتخب روسيا لكرة اليد في بولندا

أعلن الاتحاد الروسي لكرة اليد الشاطئية، وفاة لاعبة المنتخب يكاتيرينا كوروليفا، بعد نهاية بطولة أوروبا للعبة، الأحد الماضي، في بولندا، معربا عن تعازيه لأقارب وأصدقاء اللاعبة.

وتفيد التقارير بأن يكاتيرينا غرقت في بركة ماء بالقرب من ملاعب كرة اليد، وتحقق الشرطة البولندية في ملابسات الواقعة.

ولعبت يكاتيرينا كوروليفا، البالغة من العمر 20 عاما، لفريق (ستافروبول)، ومنتخب روسيا للشابات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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