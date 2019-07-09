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|رقم الخبر: 257951
|تاريخ النشر: تموز 09, 2019
|الوقت: 17:16
|الاقسام: منوعات
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في اللاذقية.. القبض على سارق يخفي المسروقات داخل قبر أمه!
ألقى الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على عصابة سرقة امتهنت التعدي على أملاك المواطنين وسرقة مقتنياتهم النفيسة.
وذكرت وزارة الداخلية السورية أنه من خلال المتابعة والبحث عن المجرمين في اللاذقية ، تمكن فرع الأمن الجنائي من القبض على عصابة سرقة مؤلفة من 7 أشخاص .
ومن خلال التحقيق معهم، اعترف الجناة بتشكيل عصابة لسرقة المنازل، وقدرت قيمة المسرقات بحدود عشرة ملايين ليرة سورية .
وتضمنت المسروقات مصاغ ذهبية ومبالغ مالية عمد اللصوص على سرقتها بطريقة الخلع والكسر ليلا من منازل عدد من المواطنين وذلك بعد تأكدهم من خلوها من أصحابها .
وقال أحد اللصوص للشرطة خلال التحقيق، أنه قام بإخفاء المسروقات الذهبية داخل قبر والدته.
وأكدت الشرطة أن التحقيقات مع العصابة السبعة، لا تزال مستمرة وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص .
يشار إلى أنه تم استرداد معظم المسروقات، وسلمت إلى أصحابها أصولاً.
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