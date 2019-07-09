ألقى الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على عصابة سرقة امتهنت التعدي على أملاك المواطنين وسرقة مقتنياتهم النفيسة.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أنه من خلال المتابعة والبحث عن المجرمين في اللاذقية ، تمكن فرع الأمن الجنائي من القبض على عصابة سرقة مؤلفة من 7 أشخاص .

ومن خلال التحقيق معهم، اعترف الجناة بتشكيل عصابة لسرقة المنازل، وقدرت قيمة المسرقات بحدود عشرة ملايين ليرة سورية .

وتضمنت المسروقات مصاغ ذهبية ومبالغ مالية عمد اللصوص على سرقتها بطريقة الخلع والكسر ليلا من منازل عدد من المواطنين وذلك بعد تأكدهم من خلوها من أصحابها .

وقال أحد اللصوص للشرطة خلال التحقيق، أنه قام بإخفاء المسروقات الذهبية داخل قبر والدته.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات مع العصابة السبعة، لا تزال مستمرة وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص .

يشار إلى أنه تم استرداد معظم المسروقات، وسلمت إلى أصحابها أصولاً.