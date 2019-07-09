كشفت تقارير صحفية سعودية أن أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ووست برومتش الإنجليزي، بات قريبا من الانتقال إلى أهلي جدة السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة (عكاظ) السعودية عبر موقعها الرسمي الثلاثاء أن إدارة أهلي جدة باتت قريبة من إعلان التوقيع مع المصري حجازي.

وأضافت الصحيفة أن حجازي نال إعجاب المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وأشارت إلى أن النادي السعودي سيعلن تفاصيل الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وتزامن الإعلان عن الصفقة المرتقبة لنادي أهلي جدة، مع كشف تقارير صحفية في إنجلترا عن رغبة أستون فيلا بالتعاقد مع حجازي البالغ 28 عاما، لقيادة خط دفاعه في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020.

وودع حجازي مع منتخب بلاده منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تحتضنها حاليا مصر من دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا.