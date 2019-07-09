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رقم الخبر: 257944 تاريخ النشر: تموز 09, 2019 الوقت: 17:12 الاقسام: رياضة  
ناشئة ايران يتوج بلقب آسيا للمصارعة 2019

ناشئة ايران يتوج بلقب آسيا للمصارعة 2019

توج منتخب ناشئة ايران ببطولة آسيا للمصارعة الحرة 2019 في كازاخستان السبت، وذلك بحصده 7 ذهبيات وميدالية ذهبية واخرى برونزية.

أعتلى منتخب ايران منصة التتويج بـ 212 نقطة بفارق كبير عن الهند 157 نقطة وكازاخستان 145 نقطة.

ونال الذهبية لايران كل من: علي عرب 45 كغم – رحمن عموزاد خليلي 48 كغم – علي قلي زادكان 51 كغم – اميرحسين متقي 60 كغم – امير حسين فيروزبور 80 كغم – سهل يوسفي 92 كغم – سالار حبيبي 110 كغم.

اما الفضية والبرونزية من نصيب كل من بالترتيب: عرفان اللهي 60 كغم  - مهدي ويسي 55 كغم.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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