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|رقم الخبر: 257944
|تاريخ النشر: تموز 09, 2019
|الوقت: 17:12
|الاقسام: رياضة
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ناشئة ايران يتوج بلقب آسيا للمصارعة 2019
توج منتخب ناشئة ايران ببطولة آسيا للمصارعة الحرة 2019 في كازاخستان السبت، وذلك بحصده 7 ذهبيات وميدالية ذهبية واخرى برونزية.
أعتلى منتخب ايران منصة التتويج بـ 212 نقطة بفارق كبير عن الهند 157 نقطة وكازاخستان 145 نقطة.
ونال الذهبية لايران كل من: علي عرب 45 كغم – رحمن عموزاد خليلي 48 كغم – علي قلي زادكان 51 كغم – اميرحسين متقي 60 كغم – امير حسين فيروزبور 80 كغم – سهل يوسفي 92 كغم – سالار حبيبي 110 كغم.
اما الفضية والبرونزية من نصيب كل من بالترتيب: عرفان اللهي 60 كغم - مهدي ويسي 55 كغم.
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