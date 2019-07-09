عمت الاحتفالات مختلف المدن التونسية، مساء الاثنين، عقب تأهل منتخب (نسور قرطاج) إلى الدور ربع النهائي لكأس أفريقيا، إثر فوزه (التاريخي) على نظيره الغاني.

وتمكن المنتخب التونسي من التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر، وذلك بعد أن أقصى من طريقه منتخب غانا عقب مباراة دراماتيكية.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يلجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت للمنتخب التونسي.

واستعادت جماهير تونس بسمتها بعد الأداء المخيب لمنتخب بلادها في دور المجموعات، حيث اكتفى بالتعادل في مبارياته الثلاثة، مما جعله يتأهل إلى دور الـ16 بشق الأنفس.

ونجحت تونس في تبديد أحلام منتخب (البلاك ستارز)، الذي لم يفز باللقب الأفريقي منذ عام 1982 (37 عاما).

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يشار إلى أن هذا هو الفوز الأول لتونس على غانا في جميع مواجهاتهما الثمانية في نهائيات أمم أفريقيا منذ عام 1963.

وفازت تونس مرة واحدة على منتخب (النجوم السوداء)، وكان ذلك في مباراة ودية أجريت عام 2006، وانتهت بهدفين نظيفين.

وفي دور ربع النهائي، سيلعب منتخب تونس مع مدغشقر، التي حققت إنجازا تاريخيا بفوزها على الكونغو الديمقراطية.