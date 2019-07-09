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رقم الخبر: 257939 تاريخ النشر: تموز 09, 2019 الوقت: 15:23 الاقسام: ثقافة وفن  
«الامتلاك» الايراني يتأهل لمهرجان Lift-Off الدولي

«الامتلاك» الايراني يتأهل لمهرجان Lift-Off الدولي

تأهل الفيلم الايراني القصير «الامتلاك» (داشتن) من إخراج وتأليف السيد مرتضى سبزقبا للدورة العاشرة من مهرجان Lift-Off الدولي للأفلام القصيرة في إنجلترا.

وأعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان الفيلم من تمثيل محسن مستكين، حسين قبيتي‌نسب، فاطمة‌ سياح‌طرفي، حميد کوتياني، نرجس ميريه واميرحسام معيني‌راد يعرض على الجمهور خلال مشاركته في قسم السباق لهذا الحدث الفني الذي يقام في يوليو 2019 لمدة أسبوع في العاصمة لندن بالمملكة المتحدة.

المهرجان هو حدث سينمائي مستقل، يقام برعاية استوديو بينو (Pinewood Studios )، إحدى استوديوهات الأفلام الأكثر شهرة في بريطانيا وبالتعاون مع استوديو رالي ، هوليوود (Raleigh Studios, Hollywood) من أجل اكتشاف المواهب الشابة الشعبية على المستوى الدولي.

وتعرض الأفلام المختارة على صفحة المهرجان عبر الإنترنت لمدة أسبوع واحد لحكم ورأي العام الجمهور وستختار لجنة التحكيم في نهاية المطاف أفضل خمسة أفلام من وجهة نظر المشاهدين في هذا المهرجان الدولي.

وقد شارك الفيلم  على الصعيد الدولي في الدورة التاسعة من مهرجان «Figari» الدولي التاسع في ايطاليا والدورة العاشرة لمهرجان «Interrobang» الدولي في امريكا والدورة التاسعة لمهرجان «Dadasaheb Phalke» الدولي في الهند وتم ترشيحه أيضا لجائزة أفضل فيلم، وأفضل سيناريو وأفضل مخرج، وأفضل هندسة الصوت في المهرجانات الوطنية والإقليمية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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