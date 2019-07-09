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رقم الخبر: 257938 تاريخ النشر: تموز 09, 2019 الوقت: 15:23 الاقسام: ثقافة وفن  
المخرج الايراني حسن ناظر يترأس حكّام مهرجان «سارك»

المخرج الايراني حسن ناظر يترأس حكّام مهرجان «سارك»

ترأس المخرج الايراني حسن ناظر لجنة حكام الدورة التاسعة لمهرجان «سارك» السينمائي الدولي في سريلانكا.

وقد حكم ناظر الافلام المشاركة في مهرجان «سارك» السينمائي الدولي الذي اقيمت دورته التاسعة من 2 الى 8 يوليو تموز الجاري في مدينة كلمبو بسريلانكا.

وتشكلت لجنة حكام المهرجان من المخرج الايراني حسن ناظر رئيساً للجنة، وامانويل كروز من الفلبين، وميلانا مايار من البوسنة والهرسك عضوا اللجنة.

وقد عرضت في المهرجان 34 فيلماً من 8 دول التي تشكل اتحاد «سارك» وفي اختتامية المهرجان التي اقيمت امس الاول في مدينة كلمبو بحضور سفراء بلدان اتحاد سارك، وتلا حسن ناظر البيبان الختامي للمهرجان، ثم منح الفيلم الهندي «ناغارغيرتا» جائزة افضل فيلم في المهرجان وجائزة افضل اخراج وجائزة افضل موسيقى كما وزعت الجوائز الاخرى لافلام من النيبال، بنغلاديش، سريلانكا وافغانستان.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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