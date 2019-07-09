بحثت جامعة كربلاء مع وفد من جامعة تبريز وجامعة طهران وعدد من الجامعات والمؤسسات الايرانية الاخرى، تعزيز التعاون العلمي والبحثي المشترك بين الجانبين، وتطوير العلاقات الثقافية والأكاديمية وتبادل الخبرات.

وذكرت وكالة «الاتجاه برس» المحلية نقلا عن رئيس جامعة كربلاء باسم السعيدي، قوله: انه «تم بحث سبل تطوير العلاقات العلمية والاكاديمية بين جامعة كربلاء ونظيراتها الايرانية، والاطلاع على طبيعة البرامج التعليمية، الى جانب تدريب الملاكات التدريسية وتطوير البرامج التدريبية».

واضاف، ان «الجامعة تتطلع إلى أن يكون تعاونها مع الجامعات العالمية والإقليمية عالي المستوى وتكوين شراكات فاعلة مع المؤسسات لتحقيق التكامل المعرفي بما يواكب التطورات والمستجدات العالمية».

فيما أكد السعيدي نقلا عن رئيس الوفد الايراني الدكتور محمد علي كي نجاد، ان «الزيارة هدفت الى الاطلاع على برامج الجامعة الأكاديمية، وبحث التعاون المشترك بين جامعة كربلاء والجامعات الايرانية، وتقوية العلاقات، ووضع أسس للتعاون العلمي والثقافي بين الجانبين».