*العدو الصهيوني يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة والقدس بينهم فتاة *عشرات المستوطنين الصهاينة يدنسون الأقصى المبارك

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة تغريدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في "تويتر"، معتبرة إياها امتدادا لحملاته التضليلية التي تحاول إنكار الوجود الوطني الفلسطيني.

واعتبرت الوزارة أن ما صدر عن نتنياهو هو محاولة "لتكريس الاستعمار في أرض دولة فلسطين وحرف حقيقة الصراع من صراع سياسي من الطراز الأول إلى صراعات دينية تارة وصراعات عرقية تارة أخرى".

وأضافت أنه يسعى هذه المرة "لخلق نقاشات أنثروبولوجية تعبر عن أوهام نتيناهو فقط وأحلامه وتتناقض تماما مع حقائق التاريخ والجغرافيا وقرارات الأمم المتحدة، وتفوح من تغريداته رائحة العنصرية البغيضة تجاه الشعب الفلسطيني، وليس هذا فحسب بل وتلخص لا سامية عنصرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".

وكان السفير أحمد الديك مستشار وزارة الخارجية الفلسطينية أدلى بتصريح خاص لـ RT بشأن ما صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية من مزاعم أرجعت أصول الفلسطينيين إلى جنوب أوروبا والجزيرة العربية.

وعبّر المسؤول الفلسطيني عن سخريته مما قاله نتنياهو "ومن محاولاته المتواصلة لإخفاء الطابع السياسي للصراع ومحاولاته لحرف هذا الطابع تارة باتجاهات دينية وأخرى أنثروبولوجية في سياق الحملة التضليلية التي يمارسها للتأثير على الرأي العام العالمي والقادة السياسيين لتغير حقائق التاريخ والجغرافيا وفرض مزيد من التغيرات على الواقع الفلسطيني، ومحاولات جعلها أمرا واقعا وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا".

وشدد مستشار وزارة الخارجية الفلسطينية على عدم الرغبة في مناقشة ما وصفها بمهاترات نتنياهو "لا تمت بحقيقة الصراع بصلة"، معربا كذلك عن الأسف الشديد لأن "محاولات نتياهو التضليلية تجد صدى لها ودعم من ترامب وفريقه".

من جهة اخرى اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد ضباطه في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أثناء توغل سري في قطاع غزة على يد جنديّ آخر خلال إطلاق النار على أفراد في حركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يتعلق بالنتائج الجزئية للتحقيق العسكري في حادثة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، إنّ الرجل الذي تمّ التعريف عنه بأنّه "اللفتنانت كولونيل +إم+" قد أُصيب برصاصة أطلقها ضابط آخر باتّجاه مقاتلين في حماس. وكان هؤلاء المقاتلين قد أوقَفوا الجنود الإسرائيليين من اجل استجوابهم، بحسب البيان.

وأضاف بيان الجيش الاسرائيلي أن "اللفتنانت كولونيل +أ+ اطلق النار على مجموعة من مقاتلين حماس" وانه "أثناء تبادل إطلاق النار، قُتل اللفتنانت كولونيل +إم+".

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن الرصاصة المميتة أطلِقت "بطريق الخطأ" من قبل اللفتنانت كولونيل +أ+.

والتوغل السرّي الذي نفّذته وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية تمّ تقديمه على أنهُ عمليّة استخباراتيّة رُصِدَ خلاله الجنود بالقرب من خان يونس بجنوب قطاع غزة.

على المستوى الميداني شنّت قوات العدو الصهيوني، فجر الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة لمنازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وبلدة العيسوية بالقدس.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأنّ جيش العدو اعتقل 25 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالصفة والقدس.

وأوضحت أن قوات العدو اعتقلت أسيرا مُحرَرا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

واعتقلت قوات العدو 5 شبان بينهم أسيرين مُحرَرين من مدينة جنين ومخيمها، بالإضافة لاعتقال شابين من قرية كفر دان غرب جنين. واعتقلت أسيرا مُحرَرا من منزله في قرية سالم شرق نابلس، وشاب من مدينة قلقيلية.

وفي السياق اعتقلت قوات العدو الصهيوني 7 فلسطينيين بينهم فتاة من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات العدو اعتقلت الفتاة براءة وائل محمود (20 عاما) للضغط على شقيقها براء من أجل تسليم نفسه بسبب عدم تواجده في المنزل لحظة مداهمته.

إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة صباح الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة العدو الصهيوني الخاصة.

ونقلت وكالة "صفا" عن مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الديس بأن 50 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأشار إلى أن شرطة العدو المتمركزة على أبواب الأقصى واصلت التضييق على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية قبيل الدخول إليه.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وقوات العدو في محاولة لبسط سيطرتها الكاملة عليه.

*قوات العدو تهدم منزلا فلسطينيا شمال مدينة الخليل

من جانب آخر هدمت قوات العدو الصهيوني، صباح الاثنين، منزلا فلسطينيا في بلدة بيت امر شمال الخليل.

وأفاد الناشط محمد عياد عوض، ان قوات كبيرة من جيش العدو، قامت بهدم منزل المواطن محمد خليل عبد الفتاح سبع صبارنة الواقع في منطقة خربة القط جنوب شرق بيت امر قيد الإنشاء مكون من طابق مساحته 150 متر مربع.

وأضاف عوض، "منعت قوات الاحتلال اصحاب المنزل ومواطنين آخرين ورئيس واعضاء بلدية بيت امر من الاقتراب من المنطقة والتي أعلنها الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة."

وأشار إلى أن صاحب المنزل أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون العدو وشقيق الشهيد محمود الذي استشهد عام 2008 وأيضا شقيق 3 أسرى محررين امضوا عدة سنوات في سجون العدو.