وتقرر تعديل استراتيجيتها من الحرب إلى السلام.. الإمارات تسحب قوات لها من اليمن

أكد مسؤول إماراتي، الاثنين، أن بلاده سحبت قوات لها من اليمن وقررت تعديل استراتيجيتها في اليمن "من الحرب إلى السلام".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الإماراتي قوله إن بلاده "تسحب قوات لها من اليمن"، وفقاً لقناة "الجزيرة". وأضاف المسؤول الإماراتي، أن "أبو ظبي قررت تعديل استراتيجيتها من الحرب إلى السلام في اليمن".

ميدانياً لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، الاثنين، إثر قصف صاروخي ومدفعي طال تجمعاتهم في محافظة تعز، وتدمير آلية في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري قصفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، الاثنين، بصليات من صواريخ الكاتيوشا تجمعات لمرتزق العدوان في معسكر خالد، مؤكدا تحقيق الضربات الصاروخية أهدافها بدقة موقعة قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وأضاف المصدر أن قوة الاسناد المدفعي قصفت تجمعات للمنافقين في جبهة الوازعية بذات المحافظة ما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم.

وفي محافظة الجوف دمر المجاهدون طقما لمرتزقة العدوان بمعدل رشاش في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف ما أدى إلى مصرع من عليه.

كما شن الجيش واللجان الشعبية، الاثنين، عملية هجومية استهدفت مواقع مرتزقة الجيش السعودي في محور جيزان.

وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال العملية الهجومية قبالة جبل قيس بمحور جيزان.

كما دمرت وحدة ضد الدروع التابعة للجيش واللجان الشعبية، الاثنين، مدرعة أمريكية الصنع في محور عسير.

وأكد مصدر عسكري تدمير مدرعة سعودية نوع أكشوش بصاروخ موجه في الربوعة بعسير.

وليل الأحد، أطلقت القوة الصاروخية صاروخ نوع زلزال1 على تجمعات للغزاة قبالة منفذ علب محققة إصابة مباشرة.

ويقول صانعو مدرعة أوشكوش أنها ضد الألغام ومقاومة للكمائن، وصممت المدرعة من قبل شركة أوشكوش (ويسكونسن) الأمريكية للتحرك في جميع التضاريس.

هذا ولقي عدد من الجنود السودانيين الذين يقاتلون في صفوف تحالف العدوان السعودي الأمريكي كمرتزقة مصرعهم في جبهة حيران بمحافظة حجة.

وذكر مصدر عسكري أن قصفا صاروخيا للجيش واللجان الشعبية استهدف مساء الاحد تجمعات للمرتزقة السودانيين ومرتزقة يمنيين أسفر عن مقتل عدد من المرتزقة السودانيين، ومرتزقة يمنيين .

وبحسب المجلس العسكري السوداني فإن هناك مايزيد عن 30 الف جندي سوداني يقاتلون كمرتزقة في صفوف التحالف السعودي الأمريكي باليمن لقي المئات منهم مصرعهم وجرى دفن جثثهم في أماكن بعيدة عن موطنهم من قبل االطرف السعودي دون اعلام ذويهم كما أكدت ذلك وسائل إعلام سودانية، أو تركت جثثهم عرضة للتحلل في الصحراء أو نهش الكلاب كما وثقت ذلك العديد من مقاطع الإعلام الحربي.