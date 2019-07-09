*الداخلية: اعتقال أحد أفراد المجموعة المسؤولة عن تفجير الدواسة في الموصل *تعليمات قروض الـ100 راتب للموظفين و50 مليون دينار للمواطنين

أكد النائب عن "تحالف الفتح" محمد كريم أن مجلس النواب العراقي سيناقش خلال جلسة الإثنين التسريب الصوتي لقائد عمليات الأنبار الفريق ركن محمود الفلاحي مع أحد عناصر الاستخبارات الأميركية المركزية حول إحداثيات لمواقع "الحشد الشعبي".

ووفق كريم، فإن الفلاحي سيكون متهماً بالخيانة العظمى إن صح التسريب الصوتي بعد إكمال تحقيقات اللجنة المؤلفة من قبل وزارة الدفاع.

وزير الدفاع العراقي كان قد وجّه بتأليف لجنة تحقيق بعد عرض شبكة الإعلام المقاوم تسجيلاً صوتياً قالت إنه يحوي اتصالاً بين الفلاحي وأحد عملاء الاستخبارات الأميركية "السي آي إيه".

ويتضمن تسريب الفلاحي لإحداثيات الجيش والمقاومة العراقيين للجيش الأميركي ولا سيما كتائب حزب الله العراق.

وفي المحادثة الهاتفية التي بثّت يشكر عميل الـ "سي اي اي" الفلاحي قائلاً له إن "كل الاحداثيات كانت صحيحة".

إلى ذلك، أنهت قوات الحشد الشعبي المرحلة الأولى من عمليات تطهير محاور نينوى ضمن عمليات إرادة النصر بتدمير مواقع عدة لتنظيم داعش في خمسة وعشرين قرية.

في هذه الأثناء، دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم إلى ضرورة تركيز جهود الحل السياسي في سوريا لإنهاء الصراع.

وأكد الحكيم، خلال استقباله المبعوث الأميركي الخاص الى سوريا جيمس جيفري، أن الشعب السوري هو صاحب الحق في تقرير مستقبله من دون أي تدخل خارجي، ونوه بضرورة إيلاء الاهتمام الدولي الكافي للتعامل مع تحديات الوضع الإنساني في المنطقة، وبخاصة في سوريا.

من جهة اخرى أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، إلقاء القبض على أحد أفراد المجموعة المسؤولة عن تفجير الدراجة النارية الذي وقع خلال شهر آيار الماضي في منطقة الدواسة بمحافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، إن "فوج طوارئ الشرطة الخامس عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة ألقى القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية يحمل هوية أحوال مدنية مزورة وكان يعمل فيما يسمى بـ(الشرطة الاسلامية) خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على مدينة الموصل".

وأضاف معن في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن الشخص الذي ألقي القبض عليه "من ضمن المجموعة الإرهابية التي كانت مسؤولة عن حادث تفجير الدراجة النارية في منطقة الدواسة في شهر رمضان الماضي، وقد تم القبض عليه في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، السبت (18 ايار 2019)، إصابة شخصين بانفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة الدواسة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل.

من جانبها نشرت الامم المتحدة، الاثنين، تقرير لها بعد زيارتها للعراق والتي بينت فيه ان هناك تحسن في الوضع الامني بما يشجع على الاستثمار، واستمرار عمل المنظمات الانسانية في العراق.

وقال مبعوث الامين العام للأمم المتحدة (وكيل الامين العام لشؤون السلامة والامن ) بيتر درينان في تقرير له خلال زيارته الى العراق لتقييم الوضع الأمني فيه إن "الوضع الامني تحسن بما يشجع على الاستثمار ويتيح للمنظمات الدولية وبعثة الامم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الاخرى العمل بشكل واسع".

وأشاد التقرير بـ"دور الحكومة العراقية ومكتب رئيس الوزراء من خلال مركز العمليات الوطني في تسهيل مهام الوكالات الدولية انطلاقا من معرفة المركز بدور الامم المتحدة فيما يتعلق بالجوانب السياسية والانسانية والتنموية".

وأشار التقرير الى "التأكيد على دور الأمم المتحدة في مواجهة التطرف، والى استمرار عمل المنظمات الانسانية في العراق".

ولفت التقرير الى ان "هدف الحكومة العراقية العمل على عودة المهجرين الى اماكن سكناهم وتوفير الخدمات والتعليم ، وتاهيل البنى التحتية للمدن المحررة واهمية وجود الامم المتحدة كشريك اساس في دعم تلك الجهود".

في سياق آخر قرر مصرف الرافدين منح قروض للمواطنين والموظفين لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية ولغرض المساهمة والتخفيف من ازمه السكن ووفق التعليمات ادناه.

في حالة كون طالب القرض موظفا :

1-يمنح قرض 100 راتب حد ادنى 50 مليون دينار وحد اعلى 100 مليون دينار ويفضل المنح للموظفين الموطنة رواتبهم.

2-ان يكون على الملاك الدائم مستمر بالخدمة بكتاب تأٌييد من دائرته وموشح بتوقيع رئيس الدائرة.

3-ان يغطي 50 % من راتبه الكلي مبلغ القسط والفائدة الشهرية .

4-ان لايكون استلم قرضا سكنيا سواء من مصرف الرافدين او المصارف الاخرى.

في حالة كون طالب القرض مواطن:

1-ان يكون مبلغ القرض 50 مليون كحد اعلى.

2-يقدم المستمسكات الثبوتية هوية الاحوال المدنية – شهادة الجنسية- بطاقة السكن – او البطاقه الوطنية.

3-استحصال تعهد من طالب القرض يؤيد بعدم منحه اي قرض من مصرفنا او المصارف الاخرى.

4-يكون الاستقطاع للاقساط المترتبة على المقترض عن طريق ادوات الدفع الالكتروني ان امكن ذلك .

5-ضمانة القرض تقديم كفيل موظف مدني على الملاك الدائم من دوائر الدولة ويستثنى من ذلك موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا اضافة الى رهن الوحدة السكنية لصالح المصرف من الدرجة االولى بعد تسجيلها باسم المقترض.

6-ان لايتجاوز مبلغ القرض الممنوح سعر شراء الوحدة السكنية الذي يتضمنه العقد المبرم ما بين المقترض والشركة المنفذة للمشروع.

وأعلن مصرف الرافدين، الاثنين، إطلاق قروض بقيمة 100 مليون دينار للموظفين و50 مليوناً للمواطنين، لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية.

*النزاهة تعيد ملكية أرض للدولة قيمتها 9 مليار دينار في البصرة

في غضون ذلك أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن تمكنها من ضبط حالة تجاوز على قطعة أرض عائدةٍ للدولة في البصرة، مُبينة أن القيمة التقديرية للأرض تبلغ 9 مليار دينار.

وقالت الهئية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "فريق عمل من مديرية تحقيق البصرة قام بضبط متهم استحوذ على أرضٍ مساحتها (8400) متر مربع، دون سندٍ قانوني واستغلالها لإنشاء بنايةٍ مؤلفةٍ من عدة طوابق"، موضحة أن "الأرض تعود ملكيتها ل‍مديرية بلدية البصرة وتقع في مركز المحافظة في منطقة (مناوي باشا)".

وأضافت الهيئة، أن "القيمة التقديرية للأرض تبلغ (9,000,000,000) مليارات دينار"، لافتة الى أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائية، وعرضها رفقة المتهم على قاضي التحقيق المُختصّ، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الثامن عشر من الشهر الماضي عن تمكُّنها من ضبط تلاعبٍ في مزايدةٍ على أرضٍ بثلاثة مليارات دينارٍ في البصرة.