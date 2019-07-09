وقال السراج في كلمة على هامش أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة النيجرية"نيامي" قال: "نعول على الدور المهم للاتحاد الأفريقي في الشأن الليبي، وندعو إلى دعم مبادرتنا للحل السياسي السلمي، ومساعدة الشعب الليبي على المضي قدما على طريق الامن والاستقرار والسلام".

وأضاف السراج: "ندرك جيدا بأن لا حل عسكريا للصراع في ليبيا، وأنه لا يوجد رابح من الصراع الراهن، بل هناك خاسر واحد وهو ليبيا".

في غضون ذلك، تطرق السراج في كلمته إلى الهجوم الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، مجددا مطالبته للاتحاد الأفريقي بإصدار المؤتمر إدانة واضحة وقوية للضربة الهمجية والمتعمدة، التي تعد جريمة حرب كاملة الأركان، حسب تعبيره.

في سياق آخر أعاد مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس فتح مجاله الجوي بعد إغلاقه لساعات بعد سقوط صواريخ عليه، في ظل استمرار المعارك في العاصمة طرابلس.

من جانبه المتحدث باسم الجيش الوطني أحمد المسماري قال إن "قوات حكومة الوفاق فقدت سلاحها الجوي تماماً وأصبحت تعتمد بشكل كلي على الطائرات المسيّرة".