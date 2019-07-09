كشف عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن وقوع محاولات انقلابية حتى الأحد، كما تحدث عن سر التلكؤ في محاسبة الرئيس السوداني، عمر البشير، ورموز نظامه.

وقال البرهان في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط": "حتى يوم الأحد كانت هنالك محاولات للانقلاب".

وأضاف: "سنفصح عن تلك الجهات التي تحاول الانقلاب، من خلال التحقيقات والتحريات الجارية".

وتحدث البرهان عما أطلق عليه بـ"كتائب الظل"، والتي ضبطها منذ الإطاحة بالبشير.

وقال رئيس المجلس العسكري: "طبعا لا أحد يعلم من هم كتائب الظل، لكن في بداية الحراك كل الأسلحة التي كانت موجودة خارج دائرة الأجهزة النظامية تم جمعها وإيداعها المخازن".

وأضاف: "كل من تم التعرف عليه أنه ضمن هذه الكتائب تم ضبطه، إذا كان من القوات النظامية، أم القوات المسلحة أم المشكوك في أمرهم، ولدينا بعض الناس رهن التحفظ والتحري".

وخصص البرهان جزء من حواره للحديث عن أيام البشير الأخيرة، وتحدث عن الليلة الأخيرة في حقبة البشير.