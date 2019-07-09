وأكد حساب “إسرائيل بالعربية” الذي تديره وزارة الخارجية على “تويتر”، أن هذه المبادرة جاءت على لسان وزير الخارجية يسرائيل كاتس أثناء زيارته إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي مؤخرا.

وأضاف الحساب أن كاتس طرح مبادرة “لربط السعودية ودول مجلس التعاون مرورا بالأردن بشبكة السكك الحديدية لكيان العدو الإسرائيلي وميناء حيفا في البحر المتوسط”، مشيرا إلى أن هذه السكة ستفتح “طرق تجارة إقليمية أقصر وأرخص وأكثر أمانا من شأنها دعم اقتصادات الدول المستهدفة.”

وأرفقت خارجية كيان العدو الإسرائيلي التغريدة بصورة كاريكاتورية تظهر القطار المنشود، وسمته “قطار الازدهار الاقتصادي".

ويبذل كيان العدو الصهيوني في السنوات الأخيرة جهودا مكثفة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج الفارسي ورص الصفوف في وجه إيران.