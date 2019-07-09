تتواصل المساعي والجهود السياسية لعقد جلسة لمجلس الوزراء، الخميس المقبل، لا سيما بعد أن أدت حادثة قبرشمون ومقتل مرافقين لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى انقطاع العلاقة ما بين بعض مكونات الحكومة إلى حين معرفة كيف سيتعامل مجلس الوزراء قضائياً مع حادثة الجبل.

ويسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقى رئيس الجمهورية ميشال عون إلى التوصل لتفاهم سياسي يعيد اللحمة إلى الحكومة، وهو بانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الدين الحريري إلى لبنان خلال الساعات المقبلة لاستكمال جهوده بهذا الخصوص.

في السياق قال الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد لـ"سبوتنيك" إن "التسوية السياسية اهتزت لكنها لم تسقط بعد لأن هناك مصالح تجمع الأطراف الذين شكلوا الحكومة، ولهذا السبب لا يوجد في الوقت الحالي سوى الفراغ، من هنا هي مستمرة بفعل الضرورة، لأن الفراغ يسيء للعهد ولرئيس الحكومة وليس لهما مصلحة بإسقاطها لأنه لا يوجد بديل".