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رقم الخبر: 257887 تاريخ النشر: تموز 08, 2019 الوقت: 17:56 الاقسام: اقتصاد  
محافظة إيرانية تنتج 3ر1 مليون طن من القمح

محافظة إيرانية تنتج 3ر1 مليون طن من القمح

أعلن المدير التنفيذي لشركة الغلال والخدمات التجارية (حكومية) بمحافظة خوزستان، عن شراء 3ر1 مليون طن من القمح المنتج في المحافظة الواقعة جنوب غربي ايران.

وبيّن أميري زادة، الاثنين، ان حجم المشتريات هذا الموسم تم عبر 91 مركز شراء حكومي وفي إطار 191 ألفاً و904 شحنات. وأشار الى دفع 22 تريليوناً و410 مليارات دولار أي بنسبة 73ر99 بالمئة من مستحقات المزارعين، وان المحافظة تحولت لصومعة غلال لإيران بعد الانتفاع من طاقة التخزين الحكومية البالغة 410 أطنان ومستودعات المصانع والقطاع الخاص البالغة 079ر1 مليون طن.

 

 
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