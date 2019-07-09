وبيّن أميري زادة، الاثنين، ان حجم المشتريات هذا الموسم تم عبر 91 مركز شراء حكومي وفي إطار 191 ألفاً و904 شحنات. وأشار الى دفع 22 تريليوناً و410 مليارات دولار أي بنسبة 73ر99 بالمئة من مستحقات المزارعين، وان المحافظة تحولت لصومعة غلال لإيران بعد الانتفاع من طاقة التخزين الحكومية البالغة 410 أطنان ومستودعات المصانع والقطاع الخاص البالغة 079ر1 مليون طن.