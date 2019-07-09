وأوضح علي نبيان، في تصريح له يوم الاثنين، ان المشروع سيشمل بداية 200 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة بالعامين المقبلين، فضلاً عن إنشاء 100 ألف وحدة سيتم بناؤها عبر مؤسسة الإسكان الايرانية، و100 ألف وحدة عبر شركة خاصة بتحديث المدن.