|رقم الخبر: 257886
|تاريخ النشر: تموز 08, 2019
|الوقت: 17:55
|الاقسام: اقتصاد
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إيران تبني 400 ألف وحدة سكنية
أعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الايراني عن بناء 400 ألف وحدة سكنية بمختلف مناطق البلاد بهدف إنعاش القطاع السكني.
وأوضح علي نبيان، في تصريح له يوم الاثنين، ان المشروع سيشمل بداية 200 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة بالعامين المقبلين، فضلاً عن إنشاء 100 ألف وحدة سيتم بناؤها عبر مؤسسة الإسكان الايرانية، و100 ألف وحدة عبر شركة خاصة بتحديث المدن.
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