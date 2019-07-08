أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية، كيوان كاشفي، عزم طهران إرسال فريق اقتصادي إلى سوريا لدراسة النقص في حاجاتها الأساسية في البنى التحتية لإعادة تأهيل السدود المتضررة.

وقال كاشفي: إن "هناك اختلافات كبيرة بين احتياجات السوقين السورية والعراقية في الوقت الحاضر". وأضاف: ان "سوريا تملك الخلفية والأرضية المناسبة لإعادة تفعيل الصناعات المختلفة وخاصة في المجال الصناعي والزراعي، وأن الأمر الملح حالياً في سوريا هو إعادة تأهيل البنى التحتية كالسدود والماء والكهرباء وكذلك إعادة إعمار البنى المتضررة جراء الأزمة".

وأشار كاشفي إلى أن غرفة التجارة الإيرانية تدرس وضع السوق الراهن في سوريا، وسيتم إرسال بعثة الفريق الاقتصادي إلى سوريا خلال شهر ونصف الشهر. وأكد المسؤول الإيراني فتح الطريق التجاري في العراق الواصل بين إيران وسوريا، ما سيتيح فرص تبادل اقتصادي كبير بين البلدين وخاصة في مجال تصدير مواد البناء مثل السيراميك والخزف.