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رقم الخبر: 257884 تاريخ النشر: تموز 08, 2019 الوقت: 17:52 الاقسام: اقتصاد  
إستيراد المنتجات الغذائية الإيرانية من أولويات أسواق كردستان العراق
مدير جمارك السليمانية في العراق:

إستيراد المنتجات الغذائية الإيرانية من أولويات أسواق كردستان العراق

قال مدير جمارك محافظة السليمانية في العراق: ان المنتجات الغذائية الايرانية تلاقي ترحيباً من التجار والمستهلكين في اقليم كردستان العراق وان المسؤولين في البلدين يشددون على استمراريتها.

وأضاف وريا فرج محمد، الاثنين، لـ(إرنا): تم التنسيق بين جمارك الجانبين لعبور البضائع الى السليمانية ولازالت تلك البضائع لا تؤثر على الإنتاج المحلي لكردستان فاننا مستمرون في استيرادها من ايران. وأشار الى نشاط منفذ سيرابند وبشكل رسمي قريباً، وقال: حالياً يتم استخدام هذا المنفذ لتصدير السلع الايرانية الى العراق وسيتم قريباً من العراق الى ايران.

يذكر أنه يوجد في محافظة كردستان (غرب ايران) ثلاثة منافذ حدودية مع اقليم كردستان العراق، هي: سنندج وباشماق في مريوان وسيرانبد في بانه.

 

 
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