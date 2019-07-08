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رقم الخبر: 257883 تاريخ النشر: تموز 08, 2019 الوقت: 17:34 الاقسام: اقتصاد  
تصدير ۲۹۱ مليون دولار من البضائع عبر منفذ مهران إلى العراق

تصدير ۲۹۱ مليون دولار من البضائع عبر منفذ مهران إلى العراق

قال مساعد الشؤون الاقتصادية في منظمة تنمية التجارة والصناعة والتعدين بمحافظة ايلام: انه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تصدير منتجات وبضائع عبر منفذ مهران الحدودي الدولي الى العراق.

وأضاف سعيد شريفي، الاثنين، في تصريح لـ(إرنا): انه خلال هذه المدة تم تصدير 448 ألف طن من البضائع بزيادة قدرها ۲۰ بالمائة وزناً و84 بالمائة قيمة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي. وبين ان معظم ما تم تصديره خلال هذه الفترة الى العراق كان أدوات البناء والمنتجات المعدنية والزراعية والبلاستيكية والسيارات وقطع الغيار والمواد البتروكيماوية.

ويقع منفذ مهران الحدودي على بعد۹۱ كيلومتراً جنوب غرب ايلام بمحاذاة العراق.

 

 
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