وأضاف سعيد شريفي، الاثنين، في تصريح لـ(إرنا): انه خلال هذه المدة تم تصدير 448 ألف طن من البضائع بزيادة قدرها ۲۰ بالمائة وزناً و84 بالمائة قيمة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي. وبين ان معظم ما تم تصديره خلال هذه الفترة الى العراق كان أدوات البناء والمنتجات المعدنية والزراعية والبلاستيكية والسيارات وقطع الغيار والمواد البتروكيماوية.

ويقع منفذ مهران الحدودي على بعد۹۱ كيلومتراً جنوب غرب ايلام بمحاذاة العراق.