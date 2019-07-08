وقال رئيس القنصلية الكازاخية في بندرعباس دولتعلي نيسان، خلال لقائه مع رجال الأعمال في محافظة بوشهر، يوم الأحد: انه توفرت الفرصة للمحافظات الجنوبية المجاورة لمدينة بندرعباس لتعزيز علاقاتها التجارية مع كازاخستان عبر افتتاح القنصلية الكازاخية بهذه المدينة. وأضاف: انه تقرر إفتتاح موقف في ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس لترانزيت السلع وتنفيذ الإجراءات التجارية بين كازاخستان والدول المطلة على الخليج الفارسي.
وأردف نيسان: ان تعزيز العلاقات التجارية بين المحافظات الإيرانية الجنوبية وكازاخستان، تعد من الأهداف الأخرى التي ستتم متابعتها بصورة جادة من قبل القنصلية الكازاخية في بندرعباس. وأضاف: ان موقع كازاخستان الجغرافي بين دولتي الصين وروسيا الكثيفتين بالسكان، يشكل نقطة إيجابية لتعزيز العلاقات بين مختلف البلدان مع كازاخستان. وتابع: انه من الممكن تسويق المنتجات الإيرانية الى الصين عبر الأراضي الكازاخية.