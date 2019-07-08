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رقم الخبر: 257882 تاريخ النشر: تموز 08, 2019 الوقت: 17:32 الاقسام: اقتصاد  
المحافظات الإيرانية الجنوبية مستعدة لتعزيز العلاقات التجارية مع كازاخستان

المحافظات الإيرانية الجنوبية مستعدة لتعزيز العلاقات التجارية مع كازاخستان

تمتلك المحافظات الإيرانية الجنوبية لاسيما بوشهر، الأرضية اللازمة لتعزيز العلاقات التجارية مع كازاخستان، بالنظر الى وقوعها بالقرب من قنصلية كازاخستان في مدينة بندرعباس (مركز محافظة هرمزكان).

وقال رئيس القنصلية الكازاخية في بندرعباس دولتعلي نيسان، خلال لقائه مع رجال الأعمال في محافظة بوشهر، يوم الأحد: انه توفرت الفرصة للمحافظات الجنوبية المجاورة لمدينة بندرعباس لتعزيز علاقاتها التجارية مع كازاخستان عبر افتتاح القنصلية الكازاخية بهذه المدينة. وأضاف: انه تقرر إفتتاح موقف في ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس لترانزيت السلع وتنفيذ الإجراءات التجارية بين كازاخستان والدول المطلة على الخليج الفارسي.

وأردف نيسان: ان تعزيز العلاقات التجارية بين المحافظات الإيرانية الجنوبية وكازاخستان، تعد من الأهداف الأخرى التي ستتم متابعتها بصورة جادة من قبل القنصلية الكازاخية في بندرعباس. وأضاف: ان موقع كازاخستان الجغرافي بين دولتي الصين وروسيا الكثيفتين بالسكان، يشكل نقطة إيجابية لتعزيز العلاقات بين مختلف البلدان مع كازاخستان. وتابع: انه من الممكن تسويق المنتجات الإيرانية الى الصين عبر الأراضي الكازاخية.

 
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