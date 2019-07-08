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رقم الخبر: 257881 تاريخ النشر: تموز 08, 2019 الوقت: 17:28 الاقسام: محليات  
الخارجية الايرانية تحتج على تأخير المنتخب الوطني للكرة الطائرة في مطار شيكاغو

الخارجية الايرانية تحتج على تأخير المنتخب الوطني للكرة الطائرة في مطار شيكاغو

احتجت وزارة الخارجية الإيرانية على تصرف الولايات المتحدة مع المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة وتأخير أعضاءه في مطار شيكاغو.

وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية اليوم الإثنين، ان المدير العام لدائرة أميركا بوزارة الخارجية "محسن بهاروند"، أعلن عن طريق سفير سويسرا لدى إيران عن إحتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تأخير المنتخب الوطني للكرة الطائرة لدخول أميركا في مطار شيكاغو.

وصرح، انه "إذا كانت الولايات المتحدة لا تستطيع أن تستقبل كافة الفرق الرياضية بصورة نزيهة ومحايدة، فمن الأفضل أن تمتنع عن إستضافة المسابقات الرياضية".

علما، ان المنتخب الوطني الإيراني لكرة الطائرة الذي غادر طهران فجر السبت متوجها الى شيكاغو، بهدف المشاركة في نهائيات دوري الأمم، تم تأخيره 4 ساعات في مطار هذه الولاية بصورة غير معتادة لاتخاذ إجراءات دخول أعضاءه الى الأراضي الأميركية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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