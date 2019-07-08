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رقم الخبر: 257880 تاريخ النشر: تموز 08, 2019 الوقت: 17:28 الاقسام: محليات  
وكالة الطاقة النووية الايرانية تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى 4,5 بالمئة
في تصريح خاص لـ ارنا؛

وكالة الطاقة النووية الايرانية تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى 4,5 بالمئة

اعلن المتحدث باسم وكالة الطاقة النووية الايرانية "بهروز كمالوندي" عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى نحو 4,5 بالمائة في ايران.

وفي تصريح ادلى به المتحدث باسم المنظمة الوطنية للطاقة النووية "بهروز كمالوندي" اليوم الاثنين الى مراسل ارنا، اشار الى ان مستوى تخصيب اليورانيوم في البلاد بلغ منذ صباح اليوم لنحو 4,5 بالمئة.

واوضح كمالوندي ان مستوى التخصيب الحالي يلبّي حاجة الانتاج لدى مفاعلات الطاقة في البلاد؛ مبينا انه في مجال انتاج الوقود المستخدمة في مفاعلات الطاقة يتماستخدام مستويات عديدة من التخصيب تبلغ ذورتها 5 بالمئة واقل من ذلك.

واكد المسؤول الايراني على ان تحديد مستوى التخصيب بشكل دقيق من مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي ستقوم بالاعلان عن ذلك بعد تحليل النماذج المأخوذة.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت امس الاحد، انه في ضوء عدم التزام مجموعة 4+1 بالتعهدات المنصوصة ضمن الاتفاق النووي، وايضا عدم تلبية مطالب ايران من هذا الاتفاق، ستبدأ في الخطوة الثانية من تقليص تعهداتها ازاء الاتفاق النووي، وبذلك اعلنت ايران بانها لا تلتزم من بعد اليوم بمستوى الـ 3,67 في مجال تخصيب اليورانيوم لديها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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