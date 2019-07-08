رئيس أوكرانيا يبدي استعداده للقاء بوتين في مينسك قال فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا في فيديو نشره على موقع للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين إنه مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مينسك من أجل عقد محادثات تشمل أيضا ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.