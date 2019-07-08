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رقم الخبر: 257879 تاريخ النشر: تموز 08, 2019 الوقت: 17:22 الاقسام: دوليات  
رئيس أوكرانيا يبدي استعداده للقاء بوتين في مينسك

رئيس أوكرانيا يبدي استعداده للقاء بوتين في مينسك

قال فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا في فيديو نشره على موقع للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين إنه مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مينسك من أجل عقد محادثات تشمل أيضا ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وقال زيلينسكي: والآن أود أن أتوجه بالحديث للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هل تحتاج إلى التحدث؟ إنه أمر ضروري. دعنا نناقش إلى من تنتمي (شبه جزيرة) القرم.

وتدهورت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا بشدة بعد ضم موسكو للقرم في 2014 ودعمها لمسلحين انفصاليين في شرق أوكرانيا في صراع تسبب في مقتل نحو 13 ألفا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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