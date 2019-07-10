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رقم الخبر: 257878 تاريخ النشر: تموز 08, 2019 الوقت: 17:25 الاقسام: محليات  
نائب رئيس الجمهورية: أمريكا لم تسمح للشعب الإيراني أن يستفيد من الإتفاق النووي

نائب رئيس الجمهورية: أمريكا لم تسمح للشعب الإيراني أن يستفيد من الإتفاق النووي

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية، إسحاق جهانغيري: إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تسمح للشعب الإيراني بالإستفادة من الإتفاق النووي. وأشار إلى أن خطوات تقليص إلتزامات إيران بالإتفاق النووي التي تم إتخاذها يمكن التراجع عنها بشرط قيام الطرف الآخر بتنفيذ تعهداته بالإتفاق.

وشدد جهانغيري على أن إيران "تسعى نحو الحوار والتعاون المشترك لكن في نفس الوقت سوف تدافع بشكل كامل عن حقوق شعبها".

وأضاف نائب الرئيس الإيراني: "بعد إعلان الولايات المتحدة خروجها من الإتفاق النووي سعت بكل قدرتها واستطاعتها لتنفيذ العقوبات التي فرضتها علينا، ونفذوا على العقوبات حتى الأماكن البعيدة جدا عن إيران، وفي هذا السياق سعوا لإجبار روسيا والصين وأوروبا على إتباعهم... ووضعت الولايات المتحدة كل قدرتها في هذه الحرب الاقتصادية".

وتابع جهانغيري: "إلى جانب الحرب الاقتصادية، أطلقوا حرباً نفسية أيضا ضد الجمهورية الإسلامية، ونحن فقدنا جزءا من قدرة الرد في هذه الحرب، وتمكنوا أيضا من إحداث صدمات في الاقتصاد الإيراني".

 

 
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