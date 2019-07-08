أعلن مساعد وزير الداخلية الايراني للشؤون الامنية حسين ذوالفقاري بان ايران والعراق إتفقا على إلغاء تأشيرة الدخول للايرانيين للعراق خلال زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) لهذا العام.

جاء ذلك خلال إجتماع مساعد الداخلية الايراني مع وكيل الداخلية العراقي الفريق محمد بدر والوفد المرافق له في طهران، الاثنين، حيث تم التوقيع على إتفاق بهذا الصدد.

وقال ذوالفقاري، انه تم خلال الاجتماع اتخاذ قرارات لحل مشاكل زوار الاربعينية لتسهيل عبر الزوار وبناء عليه فقد تم إلغاء تأشيرة الدخول للزوار حیث بإمكانهم التوجّه للزيارة بجواز السفر فقط.

وأوضح انه تقرر أن يبذل البلدان الجهود اللازمة لإعادة فتح معبر خسروي (غرب) للمساعدة بعبور الزوار فيما لو توفرت الارضية اللازمة لذلك، وأضاف: انه بناء على الإتفاق سيتم بدءا من الاول من شهر محرم نقل المواد الغذائية اللازمة عبر معبر سومار.

وأعلن مساعد الداخلية الايراني الاستعداد لوضع امكانيات النقل تحت تصرف الجانب العراقي للمساعدة بنقل الزوار وأضاف: انه تقرر بعد التوقيع النهائي على الإتفاق بدء عبور زوار الاربعينية من العاشر من شهر محرم بغية تخفيف حدة الازدحام في الجانبين.