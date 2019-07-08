صرح مساعد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الروسي، "فرانتس كلينتسوفيتش"، ان أميركا بدلا عن تسوية الأوضاع الناجمة المترتبة على إنسحابها من الإتفاق النووي، إتخذت مجموعة إجراءات عدائية لإيران مما تسببت في تأزيم الأوضاع بالمنطقة أكثر فأكثر.

وفي تعليقه على زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم من قبل إيران أضاف فرانتس كلينتسوفيتش، ان هذا القرار كان متوقعا تماما وجاء إثر إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي.

وتابع: من الطبيعي أنه قد لا تستسيغ الأطراف الأخرى للإتفاق هذه الخطوة الإيرانية؛ لكن إيران تدافع بالتأكيد عن أمنها وأعتقد بأن التهديدات الأميركية ضد إيران غير مجدية في هذا المجال.

وأعرب كلينتسوفيتش عن قلقه بأن تتخذ أميركا مزيدا من الإجراءات التصعيدية في منطقة الشرق الأوسط تزيد الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن.

وقال: إن فترة تولّي دونالد ترامب المهام الرئاسية في الولايات المتحدة، ستسجل في ذاكرة التاريخ كحقبة إنعدم خلالها الإستقرار الستراتيجي في العالم.

كما اكد رئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما الروسي "ليونيد سلوتسكي"، انه رغم الضغوط الامريكية ومحاولاتها الرامية الى تشويه سمعة ايران لكنها ستبقى لاعبة اقليمية كبيرة، حيث ان استقرار المنطقة وأمنها يعتمدان على سياسات هذا البلد.

وفي تصريح للصحفيين، قال سلوتسكي : ان قرار طهران بِشأن تخصيب اليورانيوم جاء نتيجة لإجراءات واشنطن الاستفزازية.

وتابع : ان الاعلان عن القرار الايراني في زيادة حجم اليورانيوم المخصب لدى هذا البلد، ناجم عن انسحاب امريكا من الإتفاق النووي وعدم امكانية تنفيذ التزامات الشركاء الاوروبيين عبر الآلية المالية للالتفاف على الحظر الامريكي.

ولفت رئيس اللجنة الدولية في الدوما الروسي، الى ان امريكا لا تريد لايران ان تقوم بتنفيذ الإتفاق النووي في أجواء هادئة وتحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واردف القول: ان الادارة الامريكية حاولت استفزاز ايران لكي تتخذ اجراءات مماثلة لانسحابها من الإتفاق النووي وتعزيز حضورها العسكري بالقرب من حدود هذا البلد.

وشدد سلوتسكي على ان ايران ورغم هذه الظروف، لازالت قوة اقليمية كبيرة؛ مضيفاً: ان استقرار المنطقة وأمنها يعتمدان على السياسات الايرانية.

اما سفير بريطانيا الأسبق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بيتر جنكينز" فقد وصف طلب اميركا بعقد إجتماع طارئ لمجلس حكام الوكالة، حول النشاطات النووية الايرانية، بانه إجراء غير مناسب ولا يتفق مع مهام هذا المجلس.

وفي حوار مع ارنا، قال جنكينز: إن طلب امريكا لعقد اجتماع طارئ لمجلس الحكام يعيد الى ذهني أحداث العام 2003 عندما اصرّ "جون بولتون" على الترويج بان ايران وخلافا للقرارات الخاصة بالضمانات، لم تکشف عن بعض نشاطاتها النووية.

وأضاف الدبلوماسي البريطاني: إن بولتون كان يسعى في حینه لتشديد الضغوط الدبلوماسية على ايران ونقل القضية الى مجلس الأمن الدولي.

وتابع: امريكا تحاول اليوم أيضاً ممارسة ضغوط مشابهة بذريعة ان ايران أوقفت بعض التزاماتها المنضوية في الإتفاق النووي.

وأوضح مندوب بريطانيا الاسبق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ان التعهدات الايرانية المنصوصة في الإتفاق النووي تختلف عن موضوع "عدم الالتزام بالتعهدات الخاصة بالضمانات"؛ مبينا ان هذه القيود لا تحمل صفة قانونية ملزمة، كما انها لا تشكل التزامات كانت قد تعهدت بها (ايران) أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشكك جنكينز ان يشكل عُقد إجتماع مجلس الحكام بهدف ما يسمى بـ التحقق بشأن عدم التزام ايران بالإتفاق النووي"، خطوة مناسبة.

وقال الدبلوماسي البريطاني السابق: أتمنى على أغلبية أعضاء مجلس الحكام ان يتفهموا هذا الأمر وعدم إطلاق أي تصريحات أو إتخاذ موقف حياله.