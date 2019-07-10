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رقم الخبر: 257874 تاريخ النشر: تموز 08, 2019 الوقت: 17:23 الاقسام: رياضة  
اللاعب العراقي مهند علي يوقع عقداً مع نادي الدحيل القطري لخمس سنوات

اللاعب العراقي مهند علي يوقع عقداً مع نادي الدحيل القطري لخمس سنوات

اعتبر الوسيط الإيراني، بهروز دزهبود، أن قصة انتقال مهاجم المنتخب الوطني العراقي ونادي الشرطة، مهند علي "ميمي"، هي "أفضل مثال" لعدم رؤية اللاعبين العراقيين يلعبون في أوروبا.

ومن المقرر أن ينتقل "ميمي" رسمياً إلى صفوف الدحيل القطري نهاية الأسبوع الحالي، بعقد يمتد لخمس سنوات وبراتب يصل إلى مليون و300 ألف دولار في السنة الواحدة.
ونشر بهروز عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً: "وفقاً لما ذكره نادي الشرطة ونشرته بعض الفضائيات العراقية، يبدو أن ميمي قد وقع بالفعل مع نادي الدحيل القطري".

 
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مصدر الخبر: السومرية نيوز
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