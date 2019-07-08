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رقم الخبر: 257873 تاريخ النشر: تموز 08, 2019 الوقت: 17:22 الاقسام: رياضة  
إعلان مواعيد مواجهات الأندية في دوري أبطال آسيا

إعلان مواعيد مواجهات الأندية في دوري أبطال آسيا

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موعد مباريات الأندية السعودية (الهلال والاتحاد والأهلي والنصر) في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، والملعب المحايد الخاص بمباراة الاتحاد وذوب آهن الإيراني.

وستلعب ذهاب مباراة الاتحاد أمام ذوب آهان، يوم الإثنين 5 أغسطس، على ملعب استاد آل مكتوم في دبي الأرض المحايدة التي اختارها الاتحاد، فيما سيلعب الإياب يوم الإثنين 12 أغسطس، على استاد العربي في الدوحة الأرض المحايدة التي اختارها النادي الإيراني.

ويلعب الهلال والأهلي مباراة الذهاب، يوم الثلاثاء 6 أغسطس، في استاد الجوهرة عند الساعة 7:40، وتلعب مباراة الإياب، يوم الثلاثاء 13 أغسطس، في محيط الرعب عند الساعة 9 مساءً.

ويلعب النصر مواجهته أمام الوحدة الإماراتي، يوم الإثنين 5 أغسطس، على استاد الملك فهد بالرياض، عند الساعة 9 مساءً، فيما تلعب مباراة الإياب، يوم الإثنين 12 أغسطس، على ملعب آل نهيان، عند الساعة 6:40 مساءً.

 
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مصدر الخبر: كوووووووووورة
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