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رقم الخبر: 257872 تاريخ النشر: تموز 08, 2019 الوقت: 17:22 الاقسام: رياضة  
شنغهاي شينهوا يضم المهاجم الشعراوي من روما

شنغهاي شينهوا يضم المهاجم الشعراوي من روما

ضم شنغهاي شينهوا المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم ستيفان الشعراوي من روما ما يجعل المهاجم الدولي الإيطالي أغلى لاعب يضمه النادي حتى الآن في ظل سعيه لتجنب الهبوط.

وأعلن روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي يوم الاثنين أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما انضم لشينهوا في صفقة قدرت بنحو 16 مليون يورو (17.95 مليون دولار).

ويحتل شينهوا المركز 14 ضمن 16 فريقا في ترتيب الدوري الصيني الممتاز، بعد تجاوز الموسم لمنتصفه، متقدما بفارق نقطة واحدة فوق منطقة الهبوط.

واستقال كيكي سانشيز فلوريس المدرب السابق لبلنسية وواتفورد من منصبه الأسبوع الماضي عقب أكثر من ستة أشهر بقليل من توليه المسؤولية بعد مسيرة محبطة متعللا ”بأسباب شخصية“.

وتم تعيين الكوري الجنوبي تشوي كانج-هي بديلا للمدرب الاسباني وجرى يوم الاثنين ضم مواطنه كيم شين-ووك، وهو مهاجم دولي مخضرم، لشينهوا قادما من تشونبوك.

وسجل تشونبوك 18 هدفا في 16 مباراة هذا الموسم وسيتطلع لمهاجمه الجديد لتعزيز فاعليته الهجومية.

وانضم الشعراوي، الذي خاض 23 مباراة دولية مع إيطاليا، لروما من ميلانو في يناير كانون الثاني 2016 بعد أن امضى النصف الأول من الموسم معارا لموناكو الفرنسي.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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