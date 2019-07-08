قالت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه أمس الاثنين: إن ظروف احتجاز مهاجرين ولاجئين، من بينهم أطفال، في الولايات المتحدة روعتها.

وأضافت باشليه في بيان: كطبيبة أطفال وأيضا كأم ورئيسة دولة سابقة، أشعر بصدمة عميقة لاضطرار الأطفال للنوم على الأرض في منشآت مكدسة دون توفير رعاية صحية مناسبة أو طعام وفي ظل تردي حالة الصرف الصحي.

وكان قد قرّر ترامب اليوم الاثنين فتح بعض مراكز احتجاز المهاجرين المخالفين أمام الصحفيين، بعد الانتقادات على اكتظاظ هذه المراكز وتردي ظروف الإقامة فيها.

وقال ترامب: "سأبدأ بعرض بعض مراكز الاحتجاز هذه على الصحافة. أريد أن تذهب الصحافة وتراها. بعض الصحفيين سيطلعون على هذه المراكز لأنها مكتظة، ونحن من كان يشكو من اكتظاظها".

وجاء هذا الإعلان بعدما نشرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"إل باسو تايمز" تقريرا عن مركز احتجاز تابع لحرس الحدود في كلينت بولاية تكساس، جاء فيه أنه يتم هناك احتجاز مئات الأطفال المكدسين في زنزانات تكثر فيها الأمراض، ويرتدون ملابس قذرة.

وورد في المقال أن "رائحة ملابس الأطفال القذرة كانت نتنة إلى حدّ أنها كانت تنبعث حتى من ملابس العناصر أنفسهم. وكان الأطفال يبكون بدون توقف".

ووصف ترامب هذه التقارير بأنها "كاذبة"، في حين أقرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية المشرفة على حرس الحدود بـ"اكتظاظ خطير" في العديد من مراكز إيواء المهاجرين غير القانونيين القادمين بمعظمهم من أميركا الوسطى هربا من العنف والفقر في بلادهم.

كما تحدث برلمانيون ديمقراطيون زاروا بعض هذه المراكز عن زنزانات مكتظة لا مياه جارية فيها ولا يمكن للأطفال والبالغين المحتجزين فيها الحصول على أدوية أو حتى الاستحمام.

*استمرار موقف ترامب المتشدد تجاه الهجرة رغم تراجع أعداد المهاجرين

من جانبها كشفت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أنه على الرغم من انخفاض أعداد المهاجرين طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية لأمريكا، لا يزال الضغط السياسي الناتج عن هذه الأزمة كما هو.

ولفتت الصحيفة - في مقال تحليلي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - إلى انحصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصومه على ما يبدو في صراع أسبوعي بشأن أزمتي الهجرة والهوية في أمريكا.

واستنكر المنتقدون الظروف والأساليب التي يتعرض لها آلاف المهاجرون على الحدود، وذلك على خلفية وفاة مواطن من نيكاراجوا الأسبوع الماضي في إحدى مراكز احتجاز سلطات الهجرة الأمريكية ليكون المهاجر الثاني عشر الذي توفي منذ سبتمبر الماضي.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن موقف ترامب المتشدد من هذه القضية يظل ثابتا لا ينثني، إذ يرى أن تدفق المهاجرين في الغالب من أمريكا الوسطى يمثل أزمة تاريخية؛ بل وفرصة سياسية.. موضحة أن ترامب يسعى دائما في المسيرات والتجمعات إلى إثارة قاعدة قومية بإصراره المضلل على أن خصومه الديمقراطيين يفضلون "الحدود المفتوحة" بدون إنفاذ للقانون ، وحتى بعد الحصول على تمويل من الكونجرس لمجموعة من التدابير الأمنية على الحدود، جدد الرئيس الأمريكي وعده بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في أجزاء مختلفة من البلاد.