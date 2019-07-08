توج منتخب البرازيل رسمياً ببطولة كوبا أمريكا عام 2019 والتي أقيمت على أراضي السامبا، بعد الفوز على نظيره بيرو بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما ليلة أمس الأحد.

وقدم منتخب البرازيل مستوى أكثر من رائع طوال البطولة استحق عليها اللقب على أرضه ووسط شعبه وجماهيره، لتعود السامبا لمنصات التتويجات مرة أخرى.

البرازيلي وحارسها الرائع أليسون بيكر استقبلا هدف واحد فقط طوال البطولة والذي سجله البيروفي جيرورو أمس في المباراة النهائية عن طريق ركلة جزاء، الأمر الذي يؤكد براعة دفاع السامبا وحارس مرماها.

أليسون بيكر واصل تألقه الكبير هذا العام ومنذ انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي الصيف الماضي قادماً من روما الإيطالي في صفقة تاريخية وصلت قيمتها إلى 55 مليون يورو جعلته الحارس الأغلى في تاريخ كرة القدم قبل تعاقد تشيلسي مع الإسباني كيبا.

أليسون نجح بالتتويج ببطولة كوبا أمريكا بعد حوالي شهر واحد فقط من التتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ناديه ليفربول الإنجليزي، وبأداء ممتاز للغاية في البطولتين.