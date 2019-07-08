وقال كونتي في مؤتمر تقديمه مدرباَ للإنتر “التوقيع مع الإنتر تم بسهولة لأن الرؤية متشابهة ونتشارك بالرغبة والطموح ونعلم أن الرحلة تحتاج لمشقة كبيرة ، لا يوجد لدي حدود للأهداف والطموحات وأريد من الجميع أن يكونوا كذلك ، هنالك فجوة كبيرة بيننا وبين يوفنتوس في الوقت الحالي وظهر نابولي ثابتاَ ولذلك ينبغي علينا سدها وتقديم أفضل ما لدينا لإنهاء الموسم دون ندم”.

وأضاف “لن أبخل على اللاعبين بدعمي لهم كما فعلت في كل فريق ، علينا التحدث بشكلٍ أقل ونركز على العمل في الوقت الحالي وعلينا أن نكون أكثر شراسة لتحقيق أهدافنا مع الحفاظ على الاستقرار والعمل بتضحية من أجل الفريق ، يجب علينا امتلاك تلك الخصائص إذا أردنا أن نكون أبطالاً ، يجب الخروج من كل جولة متعرقين والعمل كمجموعة متماسكة ، ونستطيع إضافة 15-25 نقطة عن المواسم السابقة”.

وتعرض كونتي لانتقادات كبيرة بعدما كان قائداَ للغريم التاريخي يوفنتوس ومدرباَ للفريق ، ورد أنطونيو على ذلك بقوله “المباراة ستكون مهمة عند مواجهة يوفنتوس لأنه بطل الدوري في ثمان سنوات ، لكن هنالك 36 مباراة أخرى مهمة ، علينا التركيز على كل مباراة لوحدها ، زيارتي لملعب يوفنتوس ستكون عاطفية وتعرفون التاريخ جيداَ إلا أن سأتعامل مع يوفنتوس وتورينو كخصمين”.