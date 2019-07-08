شهدت مدينة هيروشيما اليابانية قبل ايام اقامة الدورة الرابعة لمهرجان «السلام والصداقة بين إيران وهيروشيما» السينمائي وذلك بمشاركة اعمال لعدد من المخرجين الايرانيين.

وعرضت خلال الدورة السادسة للمهرجان التي استغرقت سبعة أيام، ستة أفلام ايرانية الى جانب فيلمين يابانيين في مدينة هيروشيما.

والافلام الايرانية الستة المعروضة في الدورة الحالية لمهرجان «السلام والصداقة» هي « مضيق أبوقريب» للمخرج بهرام توكلي و«23 شخصا» للمخرج مهدي جعفري و«ليلي معي» للمخرج كمال تبريزي و«لا تخجل» للمخرج رضا مقصودي و«تقاطع اسطنبول» للمخرج مصطفی کيايي و«نقار الخشب» للمخرج بهروز شعيبي.

وشارك في المهرجان من ايران النجم برويز برستويي وشبنم مقدمي وبهروز شعيبي وحبيب والی ‌نجاد ومهدی جعفري.

ويهدف المهرجان الى عرض الاعمال الايرانية المميزة بحضور معاقي فترة الدفاع المقدس (فترة الحرب الصدامية المفروضة على ايران) ليتعرف الجمهور ومحبي السينما الايرانية في هذه المدينة اليابانية على الاحداث التي شهدها الشعب الايراني في تلك الفترة.

وكان النجم برويز برستويي امينا للمهرجان بكل دوراته .