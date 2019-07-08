هز اللاعب المكسيكي، جوناثان دوس سانتوس، الشباك في الدقيقة 73 ليمنح منتخبه، الفوز 1-صفر على الولايات المتحدة، في نهائي الكأس الذهبية لكرة القدم، الليلة الماضية.

وتم تسجيل الانتصار على حامل اللقب في شيكاغو، وحصلت المكسيك على لقبها الثامن لتعزز رقمها القياسي في البطولة الذهبية.

وتجمع البطولة الذهبية، المنتخبات المنضوية تحت لواء اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وحصل المنتخب الأميركي على سلسلة من الركلات الركنية، قرب النهاية، وفي الدقيقة 87 تسببت واحدة في فوضى داخل منطقة جزاء المكسيك، لكن هيكتور مورينو تصدى لتسديدة بوجهه ليحافظ على تقدم بلاده.

وهاجمت الولايات المتحدة بكل لاعبيها، خلال دقيقتين من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن المكسيك صمدت لتستعيد اللقب الذي فازت به لآخر مرة في 2015.

وبدأت المباراة بصورة مثيرة وكان المنتخب الأميركي هو الذي سنحت له الفرص في البداية بينما بدت المكسيك مهتزة في الدفاع.

وكاد كريستيان بوليشيتش أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة، عندما استخدم سرعته لينطلق وحيدا بعد تمريرة ذكية من جوزي ألتيدور، لكن جييرمو أوتشوا حارس المكسيك تصدى لمحاولته بشكل رائع.

وبخلاف منتخب الولايات المتحدة الكروي للرجال، استطاع الفريق النسائي، يوم الأحد، أن يحرز كأس العالم للسيدات، إثر الفوز على المنتخب الهولندي، بهدفين دون مقابل.