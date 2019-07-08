أنشأت إحدى الشركات التابعة للصناعات «البتروكيمياوية» مساكن سياحية مختلفة في مدينة «عسلوية» (جنوبي ايران)، حيث تنوعت اشكالها بين العائم على الماء والأنابيب والأشجار وغيرها.

أن كثيراً من السياح في إيران يتمنون الحصول على أماكن للإقامة كالتي يرونها في الدول الأخرى، تلك المساكن السياحية التي تكون عائمة على الماء أو في انابيب او على الأشجار.

وكثيراً ما سُمع من السياح هذا القول: بالنظر إلى ما تتمتع به إيران من أماكن جميلة وإمكانات كثيرة لماذا لا يكون لدينا أماكن إقامات سياحية فريدة من نوعها كالتي في الدول الاخرى؟

وعليه فمنذ نحو 4 اعوام في منطقة «بارس جنوبي» القريبة من منطقة «عسلوية» وتحديداً في بقعة قريبة من قرية «شيرينو» تم العمل على إنشاء مساكن سياحية لم تشهد البلاد مثيلاً لها، لتكون وجهة مميزة وقِبلة سياحية للراغبين.

وفي هذا السياق صرح مرتضى نصيري المدير السياحي للقرية، أنشأنا هذه القرية لغرض واحد ألا وهو تلبية رغبة السياح وإيجاد مساكن جميلة للإقامة."

فمن أراد أن يقضي وقتاً في الانابيب المصنوعة للسكن لن يشعر أنه في أنبوب وإنما سيشعر أنه في أحد «الفنادق» الفاخرة، حيث أن نوافذها تفتح على الخليج الفارسي وان الامواج ما إن علت إلا ولطمت بنوافذ الأنابيب صانعةً لوحة رائعة وذكرى ستخلُد في ذاكرة السياح.

وقريباً من تلك «الفنادق» هنالك غرف تعلو الاشجار حيث يمكن للراغبين أن يحتسوا كوباً من الشاي فيها أو يتناولون وجبة من الغذاء في الهواء الطلق.

بالإضافة إلى تلك المساكن الرائعة توجد حديقة حيوانات لتدعم جمال تلك القرية السياحية المعجزة.

واضافة الى ما ذُكر كله توجد قرية على مقربةِ من القرية السياحية تسمى «قرية بنود» وتعتبر من الأماكن السياحية الفريدة التي تميز قرية «عسلوية» عن غيرها من القرى.

في الواقع أقيمت هذه القرية لتجذب عائلات العمال الذين يعملون في القطاع «البتروكيميائي».

ولكن فيما بعد تم إتاحة الفرصة لجميع المواطنين لكي ياتوا ويستمتعوا بهذه القرية السياحية الفريدة من نوعها0 والرائعة لتضيف بدورها صفحة جديدة لمعالم إيران السياحية الخلابة.