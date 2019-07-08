  • الإثنين ٥ ذی قعده ١٤٤٠
  • الإثنين , يوليو 08, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 257860 تاريخ النشر: تموز 08, 2019 الوقت: 15:21 الاقسام: رياضة  
(الفرعون) يغادر روما

(الفرعون) يغادر روما

غادر مهاجم روما الإيطالي، ستيفان الشعراوي، العاصمة الإيطالية إلى نادي شنغهاي شينهوا الصيني، وفق ما جرى الإعلان عنه رسميا، يوم الاثنين.

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة ولا عن أجر اللاعب، لكن الصحف الإيطالية ذكرت أن الشعراوي سيتقاضى أجرا سنويا يتراوح بين 15 و16 مليون يورو، مشيرة إلى أن روما سيحصل على مبلغ 20 مليون يورو مقابل التخلي عن مهاجمه.

وكان الشعراوي الذي يطلق عليه في إيطاليا لقب (الفرعون) نظرا لجذوره المصرية، يرتبط مع روما بعقد ينتهي في يونيو عام 2020 بعد أن انتقل الى فريق العاصمة الإيطالية عام 2016 قادما من ميلان.

وسجل الشعراوي الذي خاض 23 مباراة دولية مع إيطاليا، 11 هدفا، خلال الموسم الماضي، في صفوف روما الذي احتل المركز السادس وسيخوض الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، الموسم المقبل. ويحاول شنغهاي شينهوا تعزيز صفوفه للقسم الثاني من الدوري الصيني للدرجة الأولى، علما بأنه يحتل حاليا المركز الرابع عشر من أصل 16.

وكان النادي أعلن استقالة مدربه الإسباني أنريكه سانشيز فلوريس (لأسباب شخصية) وحل بدلا منه الكوري الجنوبي تشوي كانغ هي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/5069 sec