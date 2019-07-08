انتهى النزال الذي جمع المقاتلين الأمريكي جون جونز وخصمه البرازيلي تياغو سانتوس، بطريقة دراماتيكية استدعت إخراج كلا المقاتلين بطريقة قلما تشاهد في حلبات فنون القتال المختلطة.

النزال الذي انتهى بفوز الأمريكي بالنقاط بعد خمس جولات، شهد إخراج كلا المقاتلين على كرسيين متحركين، نتيجة للإصابات التي تعرضت لها أقدام كلا المقاتلين.

وفاز جونز ببالنزال الذي أقيم بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، ليرفع رصيده إلى 25 فوز في مسيرته الإحترافية، مقابل هزيمة واحدة. فيما توقف رصيد سانتوس عند 21 فوز وسبع هزائم.