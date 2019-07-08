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رقم الخبر: 257858 تاريخ النشر: تموز 08, 2019 الوقت: 15:15 الاقسام: رياضة  
بطولتين متتاليتين وجيل ذهبي... أمريكا تفوز بكأس العالم للسيدات

بطولتين متتاليتين وجيل ذهبي... أمريكا تفوز بكأس العالم للسيدات

مددت الولايات المتحدة سجلها القياسي بحصد لقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الرابعة بعد فوزها بهدفين نظيفين على هولندا بطلة أوروبا في النهائي يوم الأحد بفضل ثنائية ميجان رابينو وروز لافل.

افتتحت ميجان رابينو التسجيل من ركلة جزاء تم احتسابها بعد تدخل حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 61.

وبعد ذلك بثماني دقائق ضاعفت روز لافل الفارق لتضيف أمريكا اللقب الرابع بعد الفوز به في 1991 و1999 و2015.

وكافحت هولندا وحافظت الحارسة ساري فان فينندال على نظافة شباكها لمدة ساعة من اللعب إذ أبعدت العديد من الفرص أمام 57900 متفرج في ليون.

لكن فينندال وقفت بلا حراك عندما نفذت رابينو ركلة الجزاء بنجاح لتنضم إلى زميلتها أليكس مورجان وإيلين وايت مهاجمة إنجلترا برصيد ستة أهداف لكل منهن وحسمت لافل الفوز بعد ذلك.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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