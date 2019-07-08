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رقم الخبر: 257857 تاريخ النشر: تموز 08, 2019 الوقت: 15:12 الاقسام: رياضة  
الناشئة الايرانيون يحسمون فوزهم في بطولة آسيا للمصارعة الحرة

الناشئة الايرانيون يحسمون فوزهم في بطولة آسيا للمصارعة الحرة

تمكّن 6 من اعضاء فريق الناشئة للمصارعة الحرة الايراني من التأهل الى مرحلة التصفيات النهائية لبطولة آسيا للمصارعة الحرة المقامة حاليا في عاصمة كازاخستان نورسلطان، ليحسموا فوزهم مبكرا في هذه المسابقات.

واستطاع يوم الاحد كل من المصارعين الناشئة الايرانيين (علي عرب) للوزن 45 كغ، و(رحمان عموزادة خليلي) في الوزن 48 كغ، و(علي قلي زادكان) للوزن 51 كغ، و(عرفان الهي) في الوزن 6كغ، و(سهيل يوسفي) في الوزن 92، و(سالار حبيبي) في الوزن 110 كغ، ان يتأهلوا للصعود الى مرحلة التصفيات النهائية في هذه المنافسات وذلك في ختام التصفيات التمهيدية لبطولة آسيا للمصارعة الحرة في كازاخسان.

يضاف الى ذلك، فوز المنتخب الايراني امس بميداليتين ذهبيتين خلال هذه المسابقات؛ وبذلك فقد حسم المصارعون الناشئة الايرانيون فوزهم بلقب البطولة في مسابقات آسيا للمصارعة الحرة لليافعين قبل اجراء التصفيات النهائية بين الاوزان المختلفة المشاركة في هذه البطولة المقامة بمدينة نور سلطان الكازاخية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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