وفي المباراة النهائية فاز مقصودلو على منافسه من اوكرانيا ( ايفانجوفيك) بنتيجة ۳-۰ ليفوز ببطولة اسبانيا للشطرنج ۲۰۱۹ .

وفي سجل مقصودلو بطولة العالم للشباب ۲۰۱۸ وبطولتين في اولمبياد تحت ۱۶ سنة وبطولة آسيا وهو حاليا ضمن افضل ۱۰۰ لاعب شطرنج في العالم بحصوله على الفين و ۶۵۶ نقطة.