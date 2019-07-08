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رقم الخبر: 257856 تاريخ النشر: تموز 08, 2019 الوقت: 15:10 الاقسام: رياضة  
لاعب ایراني یفوز ببطولة الشطرنج في اسبانیا

لاعب ایراني یفوز ببطولة الشطرنج في اسبانیا

احرز اللاعب الايراني (برهام مقصودلو) بطولة منافسات الشطرنج ۲۰۱۹ المقامة في مدينة لئون الاسبانية.

وفي المباراة النهائية فاز مقصودلو على منافسه من اوكرانيا ( ايفانجوفيك) بنتيجة ۳-۰ ليفوز ببطولة اسبانيا للشطرنج ۲۰۱۹ .

وفي سجل مقصودلو بطولة العالم للشباب ۲۰۱۸ وبطولتين في اولمبياد تحت ۱۶ سنة وبطولة آسيا  وهو حاليا ضمن افضل ۱۰۰ لاعب شطرنج في العالم بحصوله على الفين و ۶۵۶ نقطة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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