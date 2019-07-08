|رقم الخبر: 257856
|تاريخ النشر: تموز 08, 2019
|الوقت: 15:10
|الاقسام: رياضة
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لاعب ایراني یفوز ببطولة الشطرنج في اسبانیا
احرز اللاعب الايراني (برهام مقصودلو) بطولة منافسات الشطرنج ۲۰۱۹ المقامة في مدينة لئون الاسبانية.
وفي المباراة النهائية فاز مقصودلو على منافسه من اوكرانيا ( ايفانجوفيك) بنتيجة ۳-۰ ليفوز ببطولة اسبانيا للشطرنج ۲۰۱۹ .
وفي سجل مقصودلو بطولة العالم للشباب ۲۰۱۸ وبطولتين في اولمبياد تحت ۱۶ سنة وبطولة آسيا وهو حاليا ضمن افضل ۱۰۰ لاعب شطرنج في العالم بحصوله على الفين و ۶۵۶ نقطة.
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