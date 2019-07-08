ضمن منافسات بطولة العالم للطلاب (يونيورسياد ۲۰۱۹) المقامة في ايطاليا احرز الوفد الايراني في نهاية اليوم الرابع من المنافسات على ذهبية واحدة ومثلها فضية وبرونزيتين لترتقي ايران الى المرتبة الثانية عشرة في سلم توزيع الميداليات.

وفي اليوم الرابع لمنافسات يونيورسياد ۲۰۱۹ في مدينة نابولي الايطالية احرزت الطالبة الايرانية (درسا عربشاهي) ذهبية الرماية بالبندقية لمسافة عشرة امتار كما حصلت اللاعبة (هانية رستميان) على فضية المادة و(فاطمة حسام) و (كورش بختيار) على برونزيتين.

وتتصدر اليابان قائمة الميداليات بحصولها على ۴۰ ميدالية وتليها امريكا بحصولها على ۲۳ ميدالية وفي المركز الثالث الصين بحصولها على ۱۵ ميدالية.

وايران بحصولها على ذهبية واحدة وفضيتين و۳ برونزيات وقفت في المركز الثاني عشر للبطولة.