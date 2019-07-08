تكررت إساءة السلطات الأمريكية للمنتخب الوطني الايراني لكرة الطائرة بعد أن قامت قوات الـ FBI باستجواب الأعضاء.

ان منتخب ايران لكرة الطائرة الذي يحضر في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المباريات النهائية لبطولة الأمم.

ويحضر في هذه المباريات كل من منتخب ايران وروسيا وبولندا وفرنسا والبرازيل بالإضافة إلى منتخب الولايات المتحدة التي تستضيف هذه الجولة من المباريات.

وفور وصول المنتخب الايراني إلى الأراضي الأمريكية تكررت إساءة السلطات الأمريكية للمنتخب الوطني الايراني لكرة الطائرة بعد أن قامت قوات الـ FBI باستجواب الأعضاء.