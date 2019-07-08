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رقم الخبر: 257852 تاريخ النشر: تموز 08, 2019 الوقت: 15:05 الاقسام: رياضة  
السلطات الأمريكية تسيء التعامل مع أعضاء منتخب إيران لكرة الطائرة
أثناء حضوره في الولايات المتحدة...

السلطات الأمريكية تسيء التعامل مع أعضاء منتخب إيران لكرة الطائرة

تكررت إساءة السلطات الأمريكية للمنتخب الوطني الايراني لكرة الطائرة بعد أن قامت قوات الـ FBI باستجواب الأعضاء.

ان منتخب ايران لكرة الطائرة الذي يحضر في الولايات المتحدة الأمريكية  للمشاركة في المباريات النهائية لبطولة الأمم.

ويحضر في هذه المباريات كل من منتخب ايران وروسيا وبولندا وفرنسا والبرازيل بالإضافة إلى منتخب الولايات المتحدة التي تستضيف هذه الجولة من المباريات.

وفور وصول المنتخب الايراني إلى الأراضي الأمريكية تكررت إساءة السلطات الأمريكية للمنتخب الوطني الايراني لكرة الطائرة بعد أن قامت قوات الـ FBI باستجواب الأعضاء.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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