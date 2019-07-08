أسباب ظهور (الكرش) عند طفلك وكيف تعالجيه الكرش من المشاكل التي يعاني منها الكثيرون قد يكون ذلك بسبب وجود مشاكل في القولون أو السمنة المفرطة وتراكم الدهون، ولكن ماذا يعني ظهور الكرش عند الأطفال؟، وحسب ما ذكره موقع raisingchildren فإن هناك أسباب مختلفة لظهور الكرش عند الطفل ومنها: