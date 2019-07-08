|رقم الخبر: 257850
|تاريخ النشر: تموز 08, 2019
|الوقت: 15:41
|الاقسام: اجتماعيات
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أسباب ظهور (الكرش) عند طفلك وكيف تعالجيه
الكرش من المشاكل التي يعاني منها الكثيرون قد يكون ذلك بسبب وجود مشاكل في القولون أو السمنة المفرطة وتراكم الدهون، ولكن ماذا يعني ظهور الكرش عند الأطفال؟، وحسب ما ذكره موقع raisingchildren فإن هناك أسباب مختلفة لظهور الكرش عند الطفل ومنها:
- الإكثار من تناول الحلويات والمعجنات يسبب انتفاخا شديدا في البطن.
-الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والزيوت.
-المشروبات الغازية من أخطر الاشياء التي تؤثر على صحة الطفل وتسبب الانتفاخ الشديد في البطن.
- مشاكل في القولون وسوء الهضم، فهي تسبب انتفاخ البطن يصاحبه ألم شديد فيها.
-عدم الحركة بعد تناول الطعام يسبب التخمة وانتفاخ البطن.
- الجلوس أمام التليفزيون والموبايل لفترات طويلة يسبب السمنة المفرطة وظهور الكرش ودهون البطن.
وفي هذه الحالة يجب زيارة الطبيب لمعرفة سبب انتفاخ البطن وعلاجه وإذا كان سببه هو العادات الخاطئة فيجب متابعة الطفل والاهتمام بالتغذية السليمة مع تجنب المشروبات الغازية والأطعمة الدسمة وتشجيع الطفل على ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على التخلص من الدهون وانتفاخ البطن.
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