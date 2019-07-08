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رقم الخبر: 257846
تاريخ النشر: تموز 08, 2019
الوقت: 15:40
الاقسام: منوعات
صفقة القرن
الکلمات المفتاحية
صفقة القرن
كاريكتير
فلسطين
مصدر الخبر: الوفاق/ القدس العربي
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