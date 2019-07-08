أرسى الدراج المغربي كريم موستا البالغ من العمر 65 عاماً، مدفوعاً بشغف الاستكشاف والسفر، تحدياً جديداً يتمثل في رحلة على الدراجة الهوائية من المغرب إلى مكة.

الرحلة التي انطلقت من الدار البيضاء في 4 مايو الماضي، تأتي ضمن خطة من 4 أشهر للسفر 100 كيلومتر في اليوم. وسيمرّ موستا أثناء الرحلة الممتدة 120 يوماً بكل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وصربيا وبلغاريا وتركيا ولبنان والأردن، وصولاً إلى السعودية.

وقال: «يشكل هذا التحدي الجديد نقطة متقدمة في مسيرتي كعدّاء»، مؤكداً العزم على الانطلاق في رحلة لا تنسى. وسيعمد موستا المغامر على امتداد مسار الرحلة إلى جمع التبرعات لمساعدة الأيتام في المغرب.