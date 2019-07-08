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رقم الخبر: 257843 تاريخ النشر: تموز 08, 2019 الوقت: 15:45 الاقسام: منوعات  
الكعكة أفقدتها سنها والشركة عوضتها

الكعكة أفقدتها سنها والشركة عوضتها

دفعت شركة سلسلة المخابز «غريغز» لأحد عملائها تعويضاً بقيمة 50 جنيهاً إسترلينياً بعد أن تسببت كعكة محلاة كانت تلتهمها في سقوط سن لها.

وفقدت جوين لامب وفقا لـ«مترو»سنها بالكامل عندما مضغت حلقة بلاستيكية على شكل وجه بطة كانت في داخل الكعكة، ظنًا أنها قطعة مجمدة من السكر. واضطرت لدفع 40 جنيهاً استرلينياً لطبيب أسنان واشتكت على الشركة وطالبت بالحصول على تعويض لتغطية نفقات العلاج.

وفي البداية، أعطتها سلسلة المخابز قسيمة هدايا كتعويض، لكن جوين طلبت المزيد. وطالبت بـ 50 جنيها استرلينيا لتغطية تكاليف طبيب الأسنان والمكالمات الهاتفية التي دفعتها ثمن العثور على الطبيب.

ومنذ الحادث، دعت جوين الشركة إلى إزالة الدمى من الكعك حتى لا يتعرض الزبائن للاختناق، وطالبتها بتحسين الشركة لتدابير السلامة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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