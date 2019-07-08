يقع النهر الأحمر في جنوب غرب اسبانيا بجبال الأندلس، وأطلق عليه هذا الأسم للونه الأحمر الناتج عن كثرة المعادن فيه وخاصة الذهب والفضة والحديد والنحاس الملونين بالون الأحمر.

شائعات كثيرة طالت النهر الأحمر منها إنه يحوي عالم من الشياطين أسفله، وأساطير تشير إلى إن في زمن ما وقعت معركة شديدة نتج عنها قتل الكثير فيها مما تسبب في غضب النهر ولم يغير لون الدماء، الغموض يدور حول هذا النهر، وعلى الرغم من أن كثرة تلك الشائعات إلا أن النهر يكمن بداخله العديد من المعادن التي هي مصدر خير لسكان المنطقة.

عمر النهر أكثر من 3000 سنة

في زمن سابق فقد قام الأيبيريون والإغريق والرومان والفينيقيين والقوط والمور باستخراج المعادن من النهر على مر العصور فهو نهر غني بشدة وبه ثروات طائلة لم تفنى طوال هذه الأعوام الطويلة.

رغم الاستخدام السيء للنهر إلا أنه رائع الجمال

بسبب إنشاء العديد من المناجم بجانب ضفاف النهر بدأ الكثير في إلقاء المخلفات الناتجة عنها داخل النهر، مما أساء في استخدام المياه للشرب أو الاستعمال الآدمي وحدثت مشاكل بيئية كثيرة، ورغم ذلك فإن النهر رائع الجمال والمنظر بألوانه الخلابة التي جعلت منه أسطورة النهر الأحمر.