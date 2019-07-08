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رقم الخبر: 257839 تاريخ النشر: تموز 08, 2019 الوقت: 15:31 الاقسام: منوعات  
ولادة غريبة في تركيا.. عجل من دون أنف وبعين واحدة

ولادة غريبة في تركيا.. عجل من دون أنف وبعين واحدة

شهدت مدينة تركية ولادة عجل بملامح غريبة، أثارت ذهول من رآه، إذ أن لديه عين واحدة فقط ولا يمكن ملاحظة أنفه.

وقعت الحادثة الغريبة في إحدى المزارع بقرية تشاي جوما في مدينة زونجولداك، في شمال غرب تركيا، بحسب إفادة وسائل إعلام محلية.

وأثارت ولادة العجل بهذا الشكل غير المألوف ذهول مالك المزرعة. وهو ما دفعه إلى تصويره ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن العجل لم يتمكن من العيش طويلًا، إذ فقد حياته بعد ساعات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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