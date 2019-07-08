شهدت مدينة تركية ولادة عجل بملامح غريبة، أثارت ذهول من رآه، إذ أن لديه عين واحدة فقط ولا يمكن ملاحظة أنفه.

وقعت الحادثة الغريبة في إحدى المزارع بقرية تشاي جوما في مدينة زونجولداك، في شمال غرب تركيا، بحسب إفادة وسائل إعلام محلية.

وأثارت ولادة العجل بهذا الشكل غير المألوف ذهول مالك المزرعة. وهو ما دفعه إلى تصويره ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن العجل لم يتمكن من العيش طويلًا، إذ فقد حياته بعد ساعات.