أصيب خمسة أشخاص في ثاني أيام مهرجان ركض الثيران في بلدة بامبلونا الإسبانية التي تشتهر باستضافة المهرجان، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة «آر تي في أي» نقلا عن مسؤول طبي.

وجرى نقل الخمسة مصابين للمستشفى، حيث أصيب ثلاثة بسبب قرون الثيران بينهم مواطنان أمريكيان وإسباني، في حين تعرض اثنان لارتجاج في المخ.

ومن بين المصابين أمريكي من ولاية كنتاكي 23/ عاما/، وصنفت حالته على أنها الأسوأ بين المصابين الخمسة.

وعالج الصليب الأحمر 53 آخرين في موقع المهرجان من إصابات طفيفة.

وبدأت فعاليات مهرجان سان فيرمين المثير للجدل، بحضور الآلاف من المتحمسين، الذين يرتدون تقليديا ملابس باللونين الأبيض والأحمر، جرى إطلاق ألعاب نارية في منتصف نهار السبت (1000 بتوقيت غرينتش) من شرفة مبنى البلدية.

وتظاهر عشرات الأشخاص من منظمتي «بيتا» و«أنيمال نيتشراليس» المعنيتين بالرفق بالحيوان احتجاجا على المهرجان أمام مبنى البلدية.

ولم يرتدوا سوى سراويل داخلية سوداء ووضعوا على رؤوسهم قرون ثيران واستلقوا على الأرض، للاحتجاج على قتل الحيوانات في حلبة الثيران.

ويقام المهرجان المخصص للقديس الراعي، سان فيرمين، منذ 1591، حيث يشهد ست جولات لمصارعة الثيران التي تركض عبر الشوارع الضيقة بالمدينة إلى حلبة المصارعة على مدار ثمانية أيام على التوالي.